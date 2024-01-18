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В обтягивающем платье с кожаным поясом: Илона Гвоздева продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст на премьере романтической комедии

В обтягивающем платье с кожаным поясом: Илона Гвоздева продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст на премьере романтической комедии

Илона Гвоздева и Анна Малиновская

Победительница "Танцев со звездами" первой посмотрела веселый фильм со Сидни Суини в главной роли.

В кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась премьера романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" со Сидни Суини и Гленом Павеллом в главных ролях.

Мероприятие посетили украинские знаменитости: Илона Гвоздева и Анна Малиновская, Даша Трегубова, Алексей Суровцев, Женя Фешак, Марина Александрова (Скажена) и другие.

Илона Гвоздева / ©
Илона Гвоздева
Даша Трегубова / ©
Даша Трегубова
Марина Александрова (Бестливая) / ©
Марина Александрова (Бестливая)
Алексей Суровцев / ©
Алексей Суровцев
Алиса Дикалова, Лика Леонова, Таня Савицкая / ©
Алиса Дикалова, Лика Леонова, Таня Савицкая
Женя Фешек / ©
Женя Фешек
Юлия Ермолаева, Таня Карикова / ©
Юлия Ермолаева, Таня Карикова
Татьяна Злова / ©
Татьяна Злова
Даша Лототька / ©
Даша Лототька

Самый эффектный образ на премьере продемонстрировала Илона Гвоздева. Хореограф предстала в черном обтягивающем платье макси, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и пышный сексуальный бюст. На талии у нее был широкий кожаный пояс.

Илона Гвоздева и Анна Малиновская / ©
Илона Гвоздева и Анна Малиновская

Свой аутфит Илона дополнила черными сапогами, золотой цепочкой на шее и нежным макияжем.

О фильме:

Утром после идеального первого свидания роковая страсть влюбленных превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их вместе на свадьбе друзей в Австралии. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова притвориться.

В украинский прокат фильм выйдет 25 января.

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