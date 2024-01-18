В обтягивающем платье с кожаным поясом: Илона Гвоздева продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст на премьере романтической комедии

Победительница "Танцев со звездами" первой посмотрела веселый фильм со Сидни Суини в главной роли.

В кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась премьера романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" со Сидни Суини и Гленом Павеллом в главных ролях.

Мероприятие посетили украинские знаменитости: Илона Гвоздева и Анна Малиновская, Даша Трегубова, Алексей Суровцев, Женя Фешак, Марина Александрова (Скажена) и другие.

Илона Гвоздева

Даша Трегубова

Марина Александрова (Бестливая)

Алексей Суровцев

Алиса Дикалова, Лика Леонова, Таня Савицкая

Женя Фешек

Юлия Ермолаева, Таня Карикова

Татьяна Злова

Даша Лототька

Самый эффектный образ на премьере продемонстрировала Илона Гвоздева. Хореограф предстала в черном обтягивающем платье макси, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и пышный сексуальный бюст. На талии у нее был широкий кожаный пояс.

Илона Гвоздева и Анна Малиновская

Свой аутфит Илона дополнила черными сапогами, золотой цепочкой на шее и нежным макияжем.

О фильме:

Утром после идеального первого свидания роковая страсть влюбленных превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их вместе на свадьбе друзей в Австралии. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова притвориться.

В украинский прокат фильм выйдет 25 января.

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