В обтягивающем платье с кожаным поясом: Илона Гвоздева продемонстрировала стройную фигуру и пышный бюст на премьере романтической комедии

Победительница "Танцев со звездами" первой посмотрела веселый фильм со Сидни Суини в главной роли.
В кинотеатре "Оскар" в ТРЦ Gulliver состоялась премьера романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" со Сидни Суини и Гленом Павеллом в главных ролях.
Мероприятие посетили украинские знаменитости: Илона Гвоздева и Анна Малиновская, Даша Трегубова, Алексей Суровцев, Женя Фешак, Марина Александрова (Скажена) и другие.
Самый эффектный образ на премьере продемонстрировала Илона Гвоздева. Хореограф предстала в черном обтягивающем платье макси, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и пышный сексуальный бюст. На талии у нее был широкий кожаный пояс.
Свой аутфит Илона дополнила черными сапогами, золотой цепочкой на шее и нежным макияжем.
О фильме:
Утром после идеального первого свидания роковая страсть влюбленных превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их вместе на свадьбе друзей в Австралии. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова притвориться.
В украинский прокат фильм выйдет 25 января.
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