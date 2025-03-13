В обтягивающем платье и крокодиловых туфлях: Дарья Трегубова в вечернем образе появилась на премьере фильма

Дарья Трегубова посетила допремьерный показ нового шпионского триллера Стивена Содерберга "Операция "Черный кейс", состоявшаяся в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver).

Актриса появилась на мероприятии в вечернем образе. На ней было черное обтягивающем платье миди без бретелек, которое хорошо подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд Дарья скомбинировала с белыми туфлями на стойких каблуках с крокодиловым тиснением. На плече у нее висела белая сумка на цепочке.

Дарья Трегубова/Фото David Neparidze

Актриса украсила уши золотисто-черными длинными серьгами-кистями, а руки – красивыми браслетами.

Дарья Трегубова/Фото David Neparidze

О фильме:

Это история о супругах шпионов, которым долгое время удавалось удачно совмещать личную и профессиональную жизнь. Но все рушится, когда агентство начинает подозревать женщину в двойной игре. Мужчина хочет разобраться в ситуации, но теперь он оказывается перед сложной дилеммой. Главные роли в картине сыграли Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер.

Шпионский триллер "Операция "Черный кейс" с сегодняшнего дня, 13 марта, в украинских кинотеатрах.

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