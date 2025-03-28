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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В обтягивающем платье и кружевном корсете: эффектная София Вергара снялась для глянца

Известная колумбийская актриса и ведущая появилась на обложке журнала.

Автор публикации
Юлия Кудринская
В обтягивающем платье и кружевном корсете: эффектная София Вергара снялась для глянца

© Associated Press

52-летняя София Вергара стала главной звездой нового выпуска журнала NewBeauty. На обложке глянца она позировала в обтягивающем красном платье, которое эффектно подчеркнуло ее пышные формы. Волосы звезды были распущены, а на ее лице был макияж в теплых оттенках.

/ © Instagram Софии Вергары

© Instagram Софии Вергары

Также София примерила стильный образ, состоящий из кружевного корсетного топа и белых брюк с черной полосой сбоку. Лук актрисы дополняли белые туфли-лодочки на высоких каблуках и золотые аксессуары.

/ © Instagram Софии Вергары

© Instagram Софии Вергары

/ © Instagram Софии Вергары

© Instagram Софии Вергары

В интервью журналу она рассказала о своем бренде косметики и уходе за своей кожей.

"Я забочусь о своей коже как религиозный фанат. Я никогда не пропускаю солнцезащитный крем. Я одержима увлажнением и верю в использование настоящего, эффективного ухода за кожей, подкрепленного наукой, – отметила Вергара. – Я всегда придерживалась своего подхода к уходу за собой. Профилактика – это большая его часть. Поэтому ежедневный солнцезащитный крем — это то, что не подлежит обсуждению".

/ © Instagram Софии Вергары

© Instagram Софии Вергары

"Для меня все дело в балансе. Когда дело касается фитнеса... это не просто поддержание формы – это также поддержание моего тела сильным. Мне повезло, что у меня есть персональный тренер, который подталкивает меня. И, честно говоря, получать удовольствие от того, что вы любите, также является большой частью хорошего самочувствия!" – отметила колумбийка.

Ранее, напомним, София Вергара в жилете с соблазнительным декольте и с клатчем Saint Laurent попала в объективы папарацци.

/ © Getty Images

© Getty Images

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