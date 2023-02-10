В обтягивающем платье и модном бомбере: Эшли Грэм посетила небоскреб в Нью-Йорке

Модель plus-size и многодетная мама вышла в свет в стильном аутфите.

Эшли Грэм посетила открытие Недели моды в Нью-Йорке, которое состоялось в 102-этажном небоскребе.

Для фэшн-ивента модель выбрала коричневое обтягивающее платье с драпировкой длины макси, сверху которого надела стильный дутый бомбер от бренда anOnlyChild бордового цвета. Обута Грэм была в серебряные босоножки на шпильках.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Модель собрала волосы в пучок, сделала макияж с черными стрелками и украсила уши золотыми серьгами-кольцами. Французские маникюр и педикюр завершили его лук.

Напомним, Эшли Грэм появилась на гала-вечере Fifteen Percent Pledge 2023 в Нью-Йорке в изумрудном платье с вырезом на декольте.

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