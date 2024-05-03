В обтягивающем платье и молочном пальто: Тина Кароль в стильном образе снялась в фотосессии

Артистка выглядела нежно и красиво.
Тина Кароль снялась в новой фотосессии, снимки которой она показала на своей странице в Instagram. Позировала она на улице города.
Перед объективом фотокамеры артистка предстала в молочном пальто и обтягивающем белом платье с пикантным декольте, отлично подчеркнувшем ее стройную фигуру.
Аутфит Кароль дополнила черными лоферами, аккуратной прической и макияжем в нежных оттенках.
Напомним, Тина Кароль в голубом платье с сексуальным декольте предстала в патриотическом шоу "Я люблю Україну".
Читайте также:
- Звезды на премьере фильма "Я, Победа и Берлин": Тина Кароль в рубашке с V-образным декольте, Анна Тринчер – в прозрачном топе
- В красном жакете, корсете и на шпильках: Тина Кароль в луке от украинских брендов позировала у елки
- В экстравагантном платье и с черной помадой: эффектная Тина Кароль чувственно позировала в новой фотосессии