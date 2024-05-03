В обтягивающем платье и молочном пальто: Тина Кароль в стильном образе снялась в фотосессии

Тина Кароль снялась в новой фотосессии, снимки которой она показала на своей странице в Instagram. Позировала она на улице города.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Перед объективом фотокамеры артистка предстала в молочном пальто и обтягивающем белом платье с пикантным декольте, отлично подчеркнувшем ее стройную фигуру.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Аутфит Кароль дополнила черными лоферами, аккуратной прической и макияжем в нежных оттенках.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Напомним, Тина Кароль в голубом платье с сексуальным декольте предстала в патриотическом шоу "Я люблю Україну".

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