В обтягивающем платье и мюлях: Рози Хантингтон-Уайтли объявила о второй беременности

В обтягивающем платье и мюлях: Рози Хантингтон-Уайтли объявила о второй беременности

34-летняя британская модель и невеста Джейсона Стэтхэма – Рози Хантингтон-Уайтли ждет ребенка.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий своих образов, снимки были сделаны в ванной комнате. Рози хотела не просто похвастаться очередными стильными луками (фотографировать себя в ванной – любимое занятие модели), но и объявила, что находится в интересном положении.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

На фото, где Хантингтон-Уайтли запечатлена в белом обтягивающем платье и мюлях на каблуках, Рози придерживает рукой за округлившийся живот, улыбается, а в подписи пишет:

"Тадам…Раунд 2".

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Подписчики пришли в восторг от такой новости. Начали поздравлять Рози и ее возлюбленного – 54-летнего Джейсона Стэтхэма с прекрасным событием.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм на вечеринки Vanity Fair, "Оскар-2017"

Для пары это будет второй ребенок. Вместе они с 2010 года, в январе 2016-го Стэтхэм сделал Рози предложение и она сказала "да", но свадьбу по неизвестным причинам вот уже пять лет откладывают. В июне 2017 года у пары родился сын Джек, мальчику сейчас четыре года.

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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