В обтягивающем платье и на каблуках: беременная модель Карли Клосс вышла в свет

Карли Клосс / © Getty Images

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32-летняя американская топ-модель, инфлуэнсер, продюсер и предпринимательница Карли Клосс недавно сообщила о том, что скоро станет мамой в третий раз. Отец ребенка – муж девушки, бизнесмен Джошуа Кушнер. У супругов уже есть двое сыновей: 4-летний Леви Джозеф и полуторалетний Элайджа Джуд.

Карли Клосс с мужем / © Getty Images

В своем Instagram она поделилась вечерним луком, который выбрала для какого-то светского мероприятия.

© Instagram Карли Клосс

Девушка позировала в темно-синем обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее уже округлившийся живот. Волосы она уложила в легкие волны и сделала естественный макияж с акцентом на глаза.

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© Instagram Карли Клосс

Свой образ Клосс дополнила босоножками на каблуках. "Мамин вечер", - подписала снимки Карли.

Ранее, напомним, Карли Клосс засветила беременный живот на улицах Нью-Йорка. Она попала в объективы папарацци, когда садилась в свою машину в Сохо.

© Getty Images