В обтягивающем платье и на каблуках: модель Миранда Керр сыграла в баскетбол

41-летняя австралийская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Миранда Керр – сейчас занята продвижение своего бренда косметики, поэтому все ее время посвящено в основном этому и воспитанию четверых детей.

Фолловеры модели были рады увидеть несколько новых снимков в ее Instagram. На них Миранда позирует на баскетбольной площадке.

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Она одета в длинное темно платье с разрезом сзади, которое дополняют белые босоножки на каблуках, маленькая белая сумочка и солнцезащитные очки.

На одном из кадров запечатлен на видео момент, как Керр делает бросок мяча. Она забивает его в корзину одной рукой, что и зафиксировала камера. "Листайте фото, чтобы убедиться в том, что я раньше играла в баскетбол", - написала модель под публикацией.

Напомним, ранее топ-модель Миранда Керр вместе с мужем – миллиардером Эваном Шпигелем – появилась на президентском ужине в честь Олимпиады-2024.

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