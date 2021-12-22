В обтягивающем платье и с красной помадой: финалистка "Холостяка-11" продемонстрировала вечерний образ

Юлия "Зайка" продолжает выбирать для себя новогодний аутфит.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – показала фолловерам в Instagram новый вечерний образ, который, возможно, она выберет для новогодней вечеринки.

На снимках "Зайка" предстала в черном обтягивающем платье на бретельках, которое отлично сидело на ее стройной фигуре.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Аутфит она дополнила идеально ровной укладкой и насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Юлия позировала в кадре с новогодними игрушками, подвешенными на потолке.

"До Нового года осталось 10 дней!" – написала под фото красотка.

Ранее Бельченко продемонстрировала романтический лук в светло-персиковом корсетном платье с пышной юбкой и обнаженными плечами.

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