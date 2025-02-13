В обтягивающем платье и с красной помадой: Лив Тайлер посетила премьеру фильма "Капитан Америка"

Спустя почти 17 лет актриса вернулась к своей роли.

Дочь музыканта Стивена Тайлера и модели Биби Бьюэлл - актриса Лив Тайлер, которую многие знают в первую очередь по трилогии "Властелин колец", появилась на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

Актриса посетила премьеру фильма "Капитан Америка: Чудесный новый мир". В этом супергеройском приключенческом фильме она вернется к своей давней роли Бетти Росс, которую впервые сыграла в картине 2008 года "Невероятный Халк".

На красной дорожке Лив позировала фотографам в обтягивающем черном платье с длинными рукавами. Это был наряд лаконичного дизайна и силуэта, который украшал вставка из прозрачной ткани.

Лив Тайлер / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила черными туфлями на каблуках, яркой помадой, красным маникюром, а также элегантной прической с голливудской волной. Каплю гламура луку актрисы добавили серьги.

Напомним, что ранее мы рассказывали о свадебном образе актрисы. На Лив было платьем от Alexander McQueen, которое она носила в сочетании с парой розовых свадебных босоножек.

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