В обтягивающем платье и с красной помадой: Лив Тайлер посетила премьеру фильма "Капитан Америка"

Спустя почти 17 лет актриса вернулась к своей роли.
Дочь музыканта Стивена Тайлера и модели Биби Бьюэлл - актриса Лив Тайлер, которую многие знают в первую очередь по трилогии "Властелин колец", появилась на премьере фильма в Лос-Анджелесе.
Актриса посетила премьеру фильма "Капитан Америка: Чудесный новый мир". В этом супергеройском приключенческом фильме она вернется к своей давней роли Бетти Росс, которую впервые сыграла в картине 2008 года "Невероятный Халк".
На красной дорожке Лив позировала фотографам в обтягивающем черном платье с длинными рукавами. Это был наряд лаконичного дизайна и силуэта, который украшал вставка из прозрачной ткани.
Образ актриса дополнила черными туфлями на каблуках, яркой помадой, красным маникюром, а также элегантной прической с голливудской волной. Каплю гламура луку актрисы добавили серьги.
Напомним, что ранее мы рассказывали о свадебном образе актрисы. На Лив было платьем от Alexander McQueen, которое она носила в сочетании с парой розовых свадебных босоножек.
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