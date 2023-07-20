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В обтягивающем платье и с новым цветом волос: Эмили Ратажковски на прогулке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1331
Время на прочтение
1 мин
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В обтягивающем платье и с новым цветом волос: Эмили Ратажковски на прогулке

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

32-летняя модель Эмили Ратажковски попала под прицел фотографов во время прогулки по Нью-Йорку.

Знаменитость продемонстрировала новый цвет волос, покрасив его в более рыжий цвет. Одета Эмили была в салатовое обтягивающее платье, подчеркивающее ее пышную грудь и тонкую талию.

Образ Ратажковски дополнила бежевыми босоножками на каблуках и плетеной металлической сумкой. Звезда надела черные солнцезащитные очки и серьги-кольца в уши. Макияж на ее лице был максимально в натуральных оттенках.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Напомним, недавно Эмили публиковала в своем блоге в Instagram фото своего провокационного образа, в котором она сходила на вечеринку. В тот день на ней было белое прозрачное платье с рюшами и пикантным вырезом на груди.

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Дата публикации
Просмотры
1331
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