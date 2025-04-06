В обтягивающем платье и с розой на груди: Зои Салдана в образе от Schiaparelli позировала на премии

Зои Салдана / © Getty Images

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Зои Салдана посетила 11 церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

На красную дорожку она вышла в обтягивающем темно-шоколадном платье с длинными рукавами из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025 года бренда Schiaparelli. Наряд имел обнаженные плечи, накладные клапаны на бедрах и разрез спереди.

Зои Салдана / © Getty Images

В зоне декольте Зои была изображена временная татуировка в виде розы.

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Аутфит Салдана дополнила черными босоножками с ремешками. У нее была красивая прическа с локонами, макияж смоки-айс и маникюр цвета гнилой вишни. Лук актриса завершила бриллиантовыми кольцами.

Напомним, Зои Саладана на вечеринке Vanity Fair Oscar Party появилась в наряде от Saint Laurent.