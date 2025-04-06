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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
189
Время на прочтение
1 мин

В обтягивающем платье и с розой на груди: Зои Салдана в образе от Schiaparelli позировала на премии

46-летняя актриса надела на светское мероприятие наряд с обнаженными плечами, который подчеркнул ее временную татуировку.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Зои Салдана

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана посетила 11 церемонию вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

На красную дорожку она вышла в обтягивающем темно-шоколадном платье с длинными рукавами из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025 года бренда Schiaparelli. Наряд имел обнаженные плечи, накладные клапаны на бедрах и разрез спереди.

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

В зоне декольте Зои была изображена временная татуировка в виде розы.

Аутфит Салдана дополнила черными босоножками с ремешками. У нее была красивая прическа с локонами, макияж смоки-айс и маникюр цвета гнилой вишни. Лук актриса завершила бриллиантовыми кольцами.

Напомним, Зои Саладана на вечеринке Vanity Fair Oscar Party появилась в наряде от Saint Laurent.

Дата публикации
Количество просмотров
189
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