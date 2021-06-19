В обтягивающем платье и с сумкой Dior: беременную Галь Гадот подловили возле супермаркета

Это платье подчеркнуло уже немаленький живот знаменитости.

Израильская актриса Галь Гадот, которая сыграла в серии фильмов о "Чудо-женщине", сфотографировали в Лос-Анджелесе. Знаменитость сначала сходила с дочерью в кафе, а затем отправилась в супермаркет. Ее сфотографировали, когда она направлялась к своей машине с помощницей и ребенком.

Галь Гадот / Getty Images

На Галь было черное обтягивающее платье и мюли, через плече у нее висел телефон в специальном чехле, а в руке она несла сумку от Dior. Волосы актриса распустила, а на глаза надела очки-авиаторы.

Галь Гадот / Getty Images

Напомним, что о беременности она объявила в начале марта, а на протяжении этих месяцев продолжала активно делиться снимками в Instagram, давать интервью и даже прошла по нескольким красным дорожкам. Галь и ее муж Ярон Версано уже воспитывают двух дочерей Альму и Майю. Кого пара ждет в этот раз пока неизвестно.

instagram.com/gal_gadot

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Галь Гадот в фотосессии для Vanity Fair (10 фото)

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