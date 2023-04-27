В обтягивающем платье на бретельках: роскошная Ким Кардашьян блистала на красной дорожке

Она посетила мероприятие в Нью-Йорке.
42-летняя американская звезда реалити-шоу и успешная бизнес-леди Ким Кардашьян в последнее время перешла от своего дерзкого спорт-шик-стиля и латексных платьев к более романтичным образам.
Уже несколько раз она появлялась на публике в довольно нежных образах, а 26 апреля пришла на гала-концерт Time100, посвященный 100 самым влиятельным людям мира, в приталенном платье-"русалке" в потрясающем молочном оттенке.
Автором этого роскошного шелкового наряда является бренд John Galliano. У платья были тонкие бретельки с маленькими пряжками, украшенными стразами.
Дополнила образ Ким клатчем от Chanel и несколькими украшениями на шее с бриллиантами, а также кольцами на руках. Визажисты знаменитости сделали ей ее любимый макияж в коричневой гамме, и еще Ким решила опять стать брюнеткой.
Читайте также:
- Мама в топе, а дочь в черном костюме: Ким Кардашьян и Норт Уэст на фэшн-церемонии
- В белом кроп-топе и спортивных штанах: Ким Кардашьян в объективах папарацци
- Вау, какая: Ким Кардашьян сходила на шопинг в магазин Виктории Бекхэм в Лондоне