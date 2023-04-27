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В обтягивающем платье на бретельках: роскошная Ким Кардашьян блистала на красной дорожке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1654
Время на прочтение
1 мин
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В обтягивающем платье на бретельках: роскошная Ким Кардашьян блистала на красной дорожке

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Она посетила мероприятие в Нью-Йорке.

42-летняя американская звезда реалити-шоу и успешная бизнес-леди Ким Кардашьян в последнее время перешла от своего дерзкого спорт-шик-стиля и латексных платьев к более романтичным образам.

Уже несколько раз она появлялась на публике в довольно нежных образах, а 26 апреля пришла на гала-концерт Time100, посвященный 100 самым влиятельным людям мира, в приталенном платье-"русалке" в потрясающем молочном оттенке.

Автором этого роскошного шелкового наряда является бренд John Galliano. У платья были тонкие бретельки с маленькими пряжками, украшенными стразами.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Дополнила образ Ким клатчем от Chanel и несколькими украшениями на шее с бриллиантами, а также кольцами на руках. Визажисты знаменитости сделали ей ее любимый макияж в коричневой гамме, и еще Ким решила опять стать брюнеткой.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1654
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