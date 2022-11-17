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В обтягивающем платье на ремешках: актриса Люси Хейл на мероприятии Swarovksi

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
951
Время на прочтение
1 мин
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В обтягивающем платье на ремешках: актриса Люси Хейл на мероприятии Swarovksi

Люси Хейл / Фото: Getty Images

Звезда сериала “Милые обманщицы” посетила гламурную вечеринку.

Обычно актриса Люси Хейл попадает под прицел фотографов после тренировок или прогулок, соответственно одета на большинстве фото в спортивные луки. Поэтому появление девушки в вечернем образе особо привлекло внимание.

Люси посетила мероприятие мероприятие Swarovski, которое состоялось в отеле Mark в Нью-Йорке. На актрисе было бежевое обтягивающее платье на ремешках с пряжками от David Koma. 

Образ дополняли высокая прическа, квадратный клатч и множество сверкающий украшений от Swarovksi jewelry. В качестве обуви она выбрала туфли телесного цвета, которые отлично сочетались с оттенком ее платья.

Люси Хейл / © Getty Images
Люси Хейл / Фото: Getty Images

Также на мероприятии присутствовала модель Эмили Ратажковски. Это был ее первый выход в свет после слухов о том, что она встречается с Питом Дэвидсоном, бывшым парнем Ким Кардашьян.

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Дата публикации
Просмотры
951
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