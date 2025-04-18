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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
529
Время на прочтение
1 мин

В обтягивающем платье от Mugler: Тина Кароль в эффектном образе снялась в новой фотосессии

Артистка для фотосета выбрала роскошный наряд, который ей очень идет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тина Король

Тина Король

Тина Кароль снялась в новой стильной фотосессии и показала самые лучшие снимки в Instagram.

Тина Кароль/Фото MICHAEL FEDORAK

Тина Кароль/Фото MICHAEL FEDORAK

Перед объективом фотокамеры артистка предстала в эффектном образе. На ней было бежевое корсетное платье на бретельках и с пикантным декольте от французского бренда Mugler, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.

Тина Кароль/Фото MICHAEL FEDORAK

Тина Кароль/Фото MICHAEL FEDORAK

Аутфит Кароль дополнила красивой укладкой, макияжем в нежных оттенках и бежевым маникюром.

Тина Кароль/Фото MICHAEL FEDORAK

Тина Кароль/Фото MICHAEL FEDORAK

«Взгляд – самый откровенный диалог с миром», – подписала Тина фотографии.

Тина Кароль/Фото MICHAEL FEDORAK

Тина Кароль/Фото MICHAEL FEDORAK

Тина Кароль/Фото MICHAEL FEDORAK

Тина Кароль/Фото MICHAEL FEDORAK

Напомним, Тина Кароль и Евгений Янович попытались для статьи придумать заглавие в стиле ТСН.

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Дата публикации
Количество просмотров
529
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