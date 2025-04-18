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- Шоу-бизнес
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В обтягивающем платье от Mugler: Тина Кароль в эффектном образе снялась в новой фотосессии
Артистка для фотосета выбрала роскошный наряд, который ей очень идет.
Тина Кароль снялась в новой стильной фотосессии и показала самые лучшие снимки в Instagram.
Перед объективом фотокамеры артистка предстала в эффектном образе. На ней было бежевое корсетное платье на бретельках и с пикантным декольте от французского бренда Mugler, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.
Аутфит Кароль дополнила красивой укладкой, макияжем в нежных оттенках и бежевым маникюром.
«Взгляд – самый откровенный диалог с миром», – подписала Тина фотографии.
Напомним, Тина Кароль и Евгений Янович попытались для статьи придумать заглавие в стиле ТСН.