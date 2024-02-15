В обтягивающем платье с декольте: София Вергара продемонстрировала красивый образ

Звезда показала, в чем праздновала День влюбленных.

51-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара в своем Instagram опубликовала фото, на котором была запечатлена в красивом вечернем образе.

Фото: Instagram Софии Вергары

Она надела красное бархатное платье, которое эффектно подчеркнуло ее фигуру и пышное декольте. Свой образ она дополнила золотыми украшениями – кольцом и браслетом, и босоножками на платформе и высоких каблуках.

Сейчас Вергара занимается продвижением сериала "Гризельда", где сыграла главную роль –колумбийскую наркобаронессу Гризельду Бланко, которая была криминальным авторитетом в США в 70-80-х годах. Для работы в сериале актрисе каждый день накладывали сложный грим. Как это происходило, она показала в своем Instagram.

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