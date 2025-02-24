В обтягивающем платье с крыльями: Хлоя Бейли в эффектном образе сияла на премии

Хлоя Элизабет Бейли, также известная под своим сценическим псевдонимом Chlöe, посетила состоявшуюся в Пасадене церемонию вручения наград NAACP Image Awards. Артистка была номинирована на лучшее музыкальное видео/визуальный альбом за песню Boy Bye.

Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

На красной дорожке она предстала в эффектном образе. На ней был наряд из осенней кутюрной коллекции 2024 года индийского бренда Gaurav Gupta. Это было черное обтягивающее платья макси без бретелек, которое имело пикантное декольте и интересный светлый декор, напоминавший крылья бабочки.

Хлоя Бейли / Фото: Getty Images

Аутфит певица дополнила прической с косичками, собранными в высокий пучок, и макияжем смоки-айс. Уши она украсила круглыми серьгами с камнями.

Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

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