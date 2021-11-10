В обтягивающем платье с лампасами: Юлия Тимошенко в эфире политической программы

В обтягивающем платье с лампасами: Юлия Тимошенко в эфире политической программы

Политик повторила образ.

Сегодня, 10 ноября, Юлия Тимошенко приняла участие в политической телепередаче. В эфире политик появилась в образе, в котором мы ее уже видели на одном из заседаний Верховной Рады.

На нардепке было обтягивающее серо-черное платье длины миди с белыми и красными вставками, удлиняющими ее силуэт. Наряд также имел бело-красные лампасы по бокам. Из-под платья выглядывал серый воротник и манжеты от рубашки.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Талию Юлия Владимировна подчеркнула черным кожаным ремешком.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Деловой лук Тимошенко дополнила любимой прической - хвостом, который она положила на одну сторону, нежным макияжем и оптическими очками в черной изысканной оправе.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Напомним, Тимошенко побывала на церемонии прощания с героем Украины, народным депутатом Украины I-VIII созывом Ефимом Звягильским. Там нардеп появилась в элегантном черном пальто с золотыми пуговицами, под которым на ней было трехцветное платье – черно-серо-красное.

Юлия Тимошенко / УНИАН

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