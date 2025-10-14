В обтягивающем платье с обнаженной спиной: беременная модель Фрида Аасен вышла в свет с мужем

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен находится в ожидании своего первого ребенка, отец которого — муж звезды, миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара. Несмотря на свое интересное положение модель ведет активный образ жизни. Так, она с супругом отправилась на какое-то светское мероприятие в Париже.

Для выхода в свет Фрида и Томми оделись в полностью черные образы.

Фрида Аасен с мужем / © Instagram Фриды Аасен

Норвежка позировала на фото в Instagram в обтягивающем черном платье с длинными рукавами и обнаженной спиной, свой образ модель дополнила золотыми браслетом и серьгами, а также солнцезащитными очками от Ray-Ban.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен с мужем / © Instagram Фриды Аасен

В некоторых ракурсах беременный живот девушки вообще не заметен. Отметим, ребенок станет первым и для Фриды и Томми, которые обручились в августе 2021-го, а поженились в июле 2022-го в Портофино, Италия.

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

Напомним, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret.

