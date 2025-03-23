В обтягивающем платье с обнаженной спиной: британская модель похвасталась соблазнительным луком

Джессика Гейл в обольстительном наряде устроила себе импровизированную фотосессию.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – продемонстрировала в Instagram новый соблазнительный аутфит, в котором она сходила на вечеринку.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Блондинка одела черное длинное платье по фигуре от бренда Fashion Nova, которое просвечивалось. Наряд имел длинные рукава, высокую горловину и вырез на спине со шнуровкой, который выглядел пикантно. Обута она была в черные босоножки.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Образ Джесс дополнила высоким пучком с выпущенными спереди прядями и макияжем с накладными пышными ресницами. Из украшений Гейл использовала элегантные золотые серьги и золотые браслеты.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл показала фото в стильном красном купальнике, в котором позировала на яхте.

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