В обтягивающем платье с пайетками: Маша Ефросинина в эффектном образе появилась на танцевальном шоу

В обтягивающем платье с пайетками: Маша Ефросинина в эффектном образе появилась на танцевальном шоу

Телеведущая в красивом платье продемонстрировала стройную сексуальную фигуру.

На днях состоялся третий прямой эфир танцевального шоу "Танцы со звездами". Ведущей балкона на этот раз стала телеведущая и звездный охотник проекта "Маскарад" — Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина/Пресс-служба "1 + 1"

Она появилась в эффектном фиолетовом полупрозрачном платье с высокой горловиной, расшитом пайетками, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Под ним на ведущей было белое бельевое платье.

Маша Ефросинина/Пресс-служба "1 + 1"

Волосы звезде собрали в хвост и сделали макияж с фиолетово-фиалковыми тенями. Уши она украсила серьгами-кольцами.

Напомним, Ефросинина показала, как она в ярком купальнике и с сыном отдыхала в турецком Кемере.

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