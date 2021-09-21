В обтягивающем платье с пайетками: Маша Ефросинина в эффектном образе появилась на танцевальном шоу

Телеведущая в красивом платье продемонстрировала стройную сексуальную фигуру.
На днях состоялся третий прямой эфир танцевального шоу "Танцы со звездами". Ведущей балкона на этот раз стала телеведущая и звездный охотник проекта "Маскарад" — Маша Ефросинина.
Она появилась в эффектном фиолетовом полупрозрачном платье с высокой горловиной, расшитом пайетками, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Под ним на ведущей было белое бельевое платье.
Волосы звезде собрали в хвост и сделали макияж с фиолетово-фиалковыми тенями. Уши она украсила серьгами-кольцами.
Напомним, Ефросинина показала, как она в ярком купальнике и с сыном отдыхала в турецком Кемере.
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