В обтягивающем платье с пайетками: стройная Хелен Миррен восхитила эффектным луком на ивенте

Актриса выглядела прекрасно в вечернем наряде от бренда Dolce Gabbana.

Хелен Миррен посетила ивент Lights On Women's Worth, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля. Там актриса продемонстрировала эффектный аутфит. Сфотографировалась она на пляже.

На ней было черное закрытое корсетное платье по фигуре, расшитое пайетками, от бренда Dolce Gabbana. Наряд подчеркнул стройную фигуру Хелен.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Свой образ Миррен дополнила аккуратной укладкой, макияжем с розовой помадой и кольцом.

Напомним, на красной дорожке Каннского кинофестиваля Хелен Миррен появилась в фиолетовом платье со шлейфом и одним обнаженным плечом.

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