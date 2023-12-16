В обтягивающем платье с пышным декольте: Деми Роуз выбрала для вечеринки сексуальный аутфит

Британская модель похвасталась луком, в котором сходила на пати.

Деми Роуз опубликовала в Instagram снимки своего нового соблазнительного образа, в котором она собралась на вечеринку.

Девушка надела обтягивающее бордово-золотое платье на тонких бретельках, главный акцент в котором был на пышном сексуальном декольте. Наряд прекрасно подчеркнул ее фигуру "песочные часы".

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Роуз нарастила волосы, которые уложила в красивые локоны. Она также сделала вечерний макияж смоки-айс, хотя обычно предпочитает максимально естественный мейкап.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, Деми Роуз снялась в откровенной фотосессии, в которой позировала практически обнаженной.

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