В обтягивающем платье с пышным декольте: Деми Роуз выбрала для вечеринки сексуальный аутфит

Британская модель похвасталась луком, в котором сходила на пати.
Деми Роуз опубликовала в Instagram снимки своего нового соблазнительного образа, в котором она собралась на вечеринку.
Девушка надела обтягивающее бордово-золотое платье на тонких бретельках, главный акцент в котором был на пышном сексуальном декольте. Наряд прекрасно подчеркнул ее фигуру "песочные часы".
Роуз нарастила волосы, которые уложила в красивые локоны. Она также сделала вечерний макияж смоки-айс, хотя обычно предпочитает максимально естественный мейкап.
Напомним, Деми Роуз снялась в откровенной фотосессии, в которой позировала практически обнаженной.
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