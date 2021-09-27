В обтягивающем платье с сексуальным декольте: Элизабет Херли с сыном сходила на Миланскую неделю моды

Актриса с сыном Дэмианом выбрала стильные образы из коллаборации Versace x Fendi.
В Милане в рамках Недели моды прошел показ коллаборации двух культовых брендов - Versace и Fendi.
Фэшн-шоу посетила Элизабет Херли вместе со своим 19-летним сыном Дэмианом.
Лиз появилась там в обтягивающем платье миди из коллекции Versace x Fendi. Оно украшено принтом Versace в стиле барокко и логотипом Fendi.
Главным акцентом в образе актрисы было сексуальное пышное декольте с золотой брошью, которое выглядело очень соблазнительно и точно приковывало взгляды окружающих.
Образ Херли дополнила золотыми босоножками на шпильках, укладкой с локонами и насыщенным макияжем глаз. В ушах у нее были серьги-кольца.
Дэмиан тоже был в луке от Versace x Fendi. Он надел черный пиджак на голое тело и черные брюки, сочетав их с кроссовками с принтом коллаборации. На шее у парня висел черный крестик на золотой цепочке.
На показе Versace x Fendi также побывала Деми Мур. Она появилась в образе total white, который разбавила золотыми украшениями. Деми сочетала топ, юбку-карандаш с монограммой и жакет. Также на ней были босоножки, а руке она держала небольшую сумку.
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