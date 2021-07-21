В обтягивающем платье с вырезом на животе: Людмила Барбир продемонстрировала эффектный аутфит

Ведущая "Сніданку з 1+1" показала фото с отдыха в Карпатах.

Людмила Барбир порадовала своих фолловеров в Instagram новой фотографией из отпуска, который она провела в Карпатах.

На фото ведущая появилась в эффектном образе. Она подчеркнула стройную фигуру платьем миди от бренда VARDA стального цвета с драпировкой на талии, бедрах и рукавах. На животе был пикантный вырез.

Людмила Барбир / Instagram Людмилы Барбир

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Наряд она дополнила клатчем в тон и черными босоножками на шпильках. Волосы Людмила аккуратно уложила на одну сторону и сделала нежный макияж.

"Набралась энергии карпатских гор в отпуске... Включаю турборежим и готова к новым вызовам в эфире", — написала под фото ведущая.

Барбир любит красиво одеваться, и это у нее всегда получается великолепно. К примеру, хотим вспомнить ее выход на красную дорожку кинофестиваля "Молодость".

Людмила Барбир / Instagram Людмилы Барбир

Людмила блистала в роскошном платье от украинского дизайнера Ивана Фролова с кремово-бежевым верхом и с обнаженными плечами, а также с пышной красной юбкой. Главный акцент в одежде был сделан на высоком разрезе, который позволил ведущей продемонстрировать свои стройные ноги.

Людмила Барбир / Instagram Людмилы Барбир

Эффектные образы Людмилы Барбир (10 фото)

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