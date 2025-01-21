В обтягивающем платье с высоким разрезом: красивая Николь Шерзингер сходила на телешоу

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Николь Шерзингер. Бывшая звезда Pussycat Doll вышла из телестудии NBC, где она побывала в эфире программы Today. Там она рассказала о своем бродвейском дебюте в новой постановке мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера Sunset Blvd, основанного на одноименном фильме 1950 года.

Николь выглядела красиво в обтягивающем темно-бирюзовом платье миди от швейцарского бренда Akris, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел вырезы на плечах и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать свои красивые ноги.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

Лук Шерзингер дополнила серыми туфлями на шпильках и небольшой серой лакированной сумочкой с серебряной ручкой.

У певицы была укладка с мягкими локонами, макияж с пышными ресницами и лиловой помадой на губах и нюдовый маникюр. Аутфит Николь дополнила комплектом серебряных украшений с бриллиантами.

Напомним, Николь Шерзингер вышла в свет в платье с леопардовым принтом на тонких бретельках, которое скомбинировало с бежевыми замшевыми туфлями.

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