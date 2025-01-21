В обтягивающем платье с высоким разрезом: красивая Николь Шерзингер сходила на телешоу

46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls в стильном наряде продемонстрировала стройные ноги.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Николь Шерзингер. Бывшая звезда Pussycat Doll вышла из телестудии NBC, где она побывала в эфире программы Today. Там она рассказала о своем бродвейском дебюте в новой постановке мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера Sunset Blvd, основанного на одноименном фильме 1950 года.
Николь выглядела красиво в обтягивающем темно-бирюзовом платье миди от швейцарского бренда Akris, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел вырезы на плечах и высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать свои красивые ноги.
Лук Шерзингер дополнила серыми туфлями на шпильках и небольшой серой лакированной сумочкой с серебряной ручкой.
У певицы была укладка с мягкими локонами, макияж с пышными ресницами и лиловой помадой на губах и нюдовый маникюр. Аутфит Николь дополнила комплектом серебряных украшений с бриллиантами.
Напомним, Николь Шерзингер вышла в свет в платье с леопардовым принтом на тонких бретельках, которое скомбинировало с бежевыми замшевыми туфлями.
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