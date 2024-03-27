В обтягивающем платье со складками на бедрах: Хайди Клум блистала на красной дорожке

Немецкая супермодель Хайди Клум уже много лет работает телеведущей - она является одной из судьей в развлекательном проекте America's Got Talent. Некоторое время знаменитость посещала студию в Пасадене, где, проходила запись отдельных фрагментов программы, а вот 26 марта а Pasadena Civic Auditorium состоялась прямая трансляция проекта, которому предшествовала красная дорожка.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Перед камерами Клум появилась в зеленом длинном платье от бренда Gauge81. Оно было выполнено из эластичного джерси, имело дизайн со сборками и вставками, а также у него была открытая спина.

Сочетала Клум наряд с массивными золотыми кольцами и браслетом-манжетой. Также она сделала маникюр золотым оттенком и обула золотистые туфли. Волосы она уложила в объемные локоны и сделала очень яркий макияж глаз.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Это мероприятие посетила также коллега Клум - комедийная актриса и телеведущая София Вергара. Однако она выбрала наряд с брюками и корсетом, который подчеркивал грудь.

София Вергара / Фото: Associated Press

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