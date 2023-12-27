В обтягивающем платье у елки: беременная Миранда Керр повеселилась на корпоративе

Модель показала снимки с празднования Рождества.
40-летняя австралийская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Миранда Керр – находится в ожидании своего четвертого ребенка, известно, что это будет мальчик. На корпоратив своей косметической компании в честь празднования Рождества она надела красивое платье винного оттенка на бретельках, которое подчеркнуло ее уже достаточно большой живот.
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Для фото Миранда позировала у нарядной елки, придерживая рукой живот. Также она показала красиво декорированный стол и большую компанию женщин – работниц ее бренда органической косметики KORA Organics.
Напомним, у Миранды Керр есть два сына от мужа - 33-летнего миллиардера Эвана Шпигеля – 3-летний Майлз и 5-летний Харт, и один сын от своего бывшего мужа Орландо Блума – 12-летний Флинн. Свою четвертую беременность модель не скрывала и сразу раскрыла пол ребенка.
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