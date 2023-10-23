В обтягивающем платье с голубым принтом: супермодель Хайди Клум сфотографировали папарацци

Уже на протяжении многих лет супермодель 90-х Хайди Клум является одним из судей талант-шоу "Америка ищет таланты" (America's Got Talent). Съемки проекта проходят регулярно, поэтому Клум часто фотографируют, когда она идет на работу.

Зная, что окажется в центре внимания, женщина всегда до мелочей продумывает свои образы и всегда выгляди не только роскошно, но и очень ярко. В воскресенье, 22 октября, Клум продемонстрировала обтягивающее бандажное платье коричнево-голубого оттенка. Наряд был длины миди, имел длинные рукава и множество оборок по всей длине. Также на нем был принт в виде звезд.

Образ Хайди дополнила сумкой оливкового оттенка и черными туфлями-лодочками. На лице у нее был макияж с нюдовой помадой, солнцезащитные очки, а также она сделала прическу с объемными локонами, которая очень ей шла.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее 50-летняя Хайди продемонстрировала лук в брючном костюме - это был легкий летний наряд с широкими штанами и блузой с пестрым принтом. В руке она держала коричневую сумку, которая сочеталась с оттенком ее туфель.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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