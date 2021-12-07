В обтягивающем платье с принтом polka-dot: беременная Дженнифер Лоуренс приехала на шоу

31-летняя актриса Дженнифер Лоуренс сейчас в интересном положении и на днях впервые появилась на светском мероприятии, продемонстрировав свой подросший живот.

5 декабря в Нью-Йорке состоялась мировая премьера нового фильма Адама Маккея "Не смотрите наверх". На дорожку Лоуренс вышла в красивом платье от Dior, украшенном вышивкой из пайеток и бисера и длинной бахромой, с длинными плиссированными рукавами. Дополнили этот образ украшения от Tiffany & Co, элегантная прическа и легкий натуральный макияж.

Дженнифер Лоуренс / Associated Press

А вот перед папарацци в Нью-Йорке актриса появилась в другом образе: в черном обтягивающем платье с крупным гороховым принтом и остроносых туфлях на каблуках. На шее актрисы было тонкое жемчужное ожерелье, а в ушах - жемчужные серьги, волосы она накрутила локонами и распустила, а также сделала красивый макияж. Лоуренс приехала на "Позднее шоу со Стивеном Колбертом", чтобы рассказать о новом фильме.

Первое, что спросил ведущий: "Что ты делала во время пандемии?", на что Дженнифер ответила: "У меня было много секса", - поглаживая свой беременный живот. Ребенка Лоуренс ждет от своего мужа Кука Марони.

Дженнифер Лоуренс / Getty Images

Сюжет фильма будет рассказывать о двух астрономах, которые обнаруживают, что в сторону Земли летит огромный метеорит и через шесть месяцев он уничтожит все человечество. Цель главных героев - предупредить человечество об опасности. В ленте кроме Лоуренс снимались Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Марк Райланс, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаламе и Ариана Гранде.

Дженнифер рассказала, что они снимали по всем протоколам COVID-19, и она потеряла зуб, а в связи с пандемией не могла пойти к дантисту, добавив, что сгенерированные компьютером специальные эффекты использовались, чтобы вставить зуб ей в рот. Актриса подытожила: "Слава Богу, что у Netflix есть на это деньги".

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