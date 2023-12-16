В обтягивающем розовом кэтсьюте: невероятно худая Эмили Ратажковски на съемках рекламы

Совсем скоро мы увидим звезду в новом ролике.

Американская модель Эмили Ратажковски попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, но не на прогулке, как это обычно бывает, а во время съемок новой рекламы для косметического бренда Maybelline.

В рекламе Эмили появится в эффектном обтягивающем ярко-розовом кэтсьюте, который подчеркивает ее худую фигуру. Наряд модели был от бренда The Andamane. Наряд имел бретельку-халтер крест-накрест и вырез под грудью.

Дополнили стилисты этот лук модели черным длинным пальто оверсайз с накладными карманами, а также остроносыми слингбэками от Balenciaga. Также звезда была и в розовые перчатках.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Еще одним интересным элементом лука Эмили были большие квадратные серьги от бренда Heaven.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Макияж у Ратажковски был лаконичным, а по сценарию она выполняла на улицах Нью-Йорка роль гламурного регулировщика. А вот деталью, которая также попала в кадр, был скотч на обуви девушки - стилисты приклеили слнигбэки к ноге Эмили, чтобы они не соскальзывали.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

К такому же трюку прибегали на съемках сериала "Секс в большом городе", когда Саре Джессике Паркер примотали обувь скотчем к ногам, чтобы они не слетеле во время бега.

Сара Джессика Паркер на сьемках. У актрисы босоножки примотаны скотчем к ноге / Фото: Getty Images

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