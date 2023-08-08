В обтягивающем розовом мини: Эшли Грэм игриво станцевала на камеру

35-летняя модель plus size не стесняется демонстрировать на публике свою пышную фигуру. Эшли Грэм нарядилась в розовое мини-платье и сделала несколько кадров, которые опубликовала в Instagram.

Модель явно была в своей стихии, когда позировала перед камерой в миниатюрном розовом платье и остроносых розовых босоножках на шпильке.

Смелое платье от дизайнера Магды Бутрим украшено розой и рюшами, наряд обтягивает полностью фигуру Эшли.

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Грэм является ведущей шоу Barbie Dreamhouse Challenge на HGTV, поэтому ее образ отнюдь не удивляет, но вдохновляет тех, кто быть может по каким-то причинам не хочет надевать такие короткие платья или комплексует по поводу своей фигуры.

В подписи к посту она написала: "Всегда что-то готовлю, только не на кухне".

Записала Эшли для поклонников и видео, в котором предстала в этом же наряде, игриво станцевав на камеру.

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