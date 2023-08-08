Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В обтягивающем розовом мини: Эшли Грэм игриво станцевала на камеру

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
241
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В обтягивающем розовом мини: Эшли Грэм игриво станцевала на камеру

Эшли Грэм / Фото: Instagram Эшли Грэм

35-летняя модель plus size не стесняется демонстрировать на публике свою пышную фигуру. Эшли Грэм нарядилась в розовое мини-платье и сделала несколько кадров, которые опубликовала в Instagram.

Модель явно была в своей стихии, когда позировала перед камерой в миниатюрном розовом платье и остроносых розовых босоножках на шпильке.

Смелое платье от дизайнера Магды Бутрим украшено розой и рюшами, наряд обтягивает полностью фигуру Эшли.

(листайте фото вправо)

Грэм является ведущей шоу Barbie Dreamhouse Challenge на HGTV, поэтому ее образ отнюдь не удивляет, но вдохновляет тех, кто быть может по каким-то причинам не хочет надевать такие короткие платья или комплексует по поводу своей фигуры.

В подписи к посту она написала: "Всегда что-то готовлю, только не на кухне".

Записала Эшли для поклонников и видео, в котором предстала в этом же наряде, игриво станцевав на камеру.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
241
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация