В обтягивающем сером платье: Марго Робби продемонстрировала большой живот на мероприятии

Судя по округлившемуся животу, актриса станет мамой уже совсем скоро.
Марго Робби, известная многим по фильму "Барби", совсем недавно объявила о своей беременности - ее подловили папарацци на отдыхе в Италии, и теперь она не скрывает, что уже совсем скоро впервые станет мамой. Однако Марго не особо часто появлялась на публике и только сейчас, когда ее живот стал довольно большим, вышла на фотоколл.
Робби вместе с мужем Томом Акерли посетила премьеру фильма My Old Ass, которая состоялась в Беверли-Хиллз, поскольку над ним работала их продюсерская компания LuckyChap Entertainment.
На Марго было обтягивающее серое платье с опущенной линией плеча и разрезом на юбке. Наряд обтягивал ее живот, намекая, что в роддом ей уже совсем скоро. Образ она дополнила черными босоножками на каблуках и с ремешками, а также золотым браслетом на руке.
Позировала она для фото также режиссером Меган Парк и актрисой Мейси Стеллой, которая для премьеры выбрала такое же платье, как у Сары Джессики Паркер.
Также в июле вместе со своим мужем Томом Акерли беременная Марго посетила Уимблдонский теннисный чемпионат в Великобритании. Пару заметили в ложе, они обнимались, болтали и держались за руки. На ней было белое платье, декорированное заклепками, от бренда Alaia. Наряд имел накидку и асимметричный подол.
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