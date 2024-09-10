В обтягивающем сером платье: Марго Робби продемонстрировала большой живот на мероприятии

Марго Робби, известная многим по фильму "Барби", совсем недавно объявила о своей беременности - ее подловили папарацци на отдыхе в Италии, и теперь она не скрывает, что уже совсем скоро впервые станет мамой. Однако Марго не особо часто появлялась на публике и только сейчас, когда ее живот стал довольно большим, вышла на фотоколл.

Робби вместе с мужем Томом Акерли посетила премьеру фильма My Old Ass, которая состоялась в Беверли-Хиллз, поскольку над ним работала их продюсерская компания LuckyChap Entertainment.

На Марго было обтягивающее серое платье с опущенной линией плеча и разрезом на юбке. Наряд обтягивал ее живот, намекая, что в роддом ей уже совсем скоро. Образ она дополнила черными босоножками на каблуках и с ремешками, а также золотым браслетом на руке.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Позировала она для фото также режиссером Меган Парк и актрисой Мейси Стеллой, которая для премьеры выбрала такое же платье, как у Сары Джессики Паркер.

Марго Робби с коддегами и мужем / Фото: Associated Press

Также в июле вместе со своим мужем Томом Акерли беременная Марго посетила Уимблдонский теннисный чемпионат в Великобритании. Пару заметили в ложе, они обнимались, болтали и держались за руки. На ней было белое платье, декорированное заклепками, от бренда Alaia. Наряд имел накидку и асимметричный подол.

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