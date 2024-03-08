В обтягивающем топе и мини-юбке: Шарлиз Терон сыграла в теннис

Шарлиз стала ведущей 20-го ежегодного мероприятия Desert Smash, где звезды и профессиональные теннисисты объединились ради благотворительности. В этом году средства собирали для ее благотворительного фонда Charlize Theron Africa Outreach Project, созданного актрисой в 2007 году.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Кроме того, что Терон стала ведущей мероприятия и появилась на нем в короткой юбке и фиолетовой футболке, она также вышла на корт и сыграла в теннис. На актрисе был черный обтягивающий топ и белая мини-юбка, а на голове белая бейсболка. Выглядела Шарлиз замечательно, а ее фигуре могут позавидовать многие.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что Шарлиз Терон продает свое роскошное поместье с бассейном-лагуной в элитном районе Лос-Анджелеса.

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