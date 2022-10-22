В обтягивающих лосинах и кропнутой кофте: модель Хейли Бибер подловили после тренировки с подругами

Американская модели и основательница косметического бренда в очередной раз оказалась под прицелов фотографов в Лос-Анджелесе.

Хейли Бибер заметили после утренней тренировки вместе с актрисой и блогером Эддисон Рэй и танцовщицей Мэдди Зиглер, известной по клипам певицы Sia. Девушки вместе ходять на пилатес в студию Forma, ранее там также была замечена модель Кендалл Дженнер.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

На Хейли были серые обтягивающие лосины, белые кроссовки и кропнутая черная кофта, которую она носила с топом. Волосы девушка собрала в высокий пучок, а из аксессуаров на ней были серьги и солнцезащитные очки.

После занятия знаменитости попрощались и разошлись по своим автомобилям.

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