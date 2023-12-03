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В обтягивающих лосинах и с любимой сумкой Hermes: Дженнифер Лопес сфотографировали после тренировки

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1091
Время на прочтение
2 мин
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В обтягивающих лосинах и с любимой сумкой Hermes: Дженнифер Лопес сфотографировали после тренировки

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Суперзвезда сейчас часто посещает зал, вероятно, готовясь к выходу нового проекта.

Дженнифер Лопес сфотографировали папарацци после тренировки в Лос-Анджелесе, когда она выходила с зала и шла к своей машине.

На Лопес в тот день был спортивный лук, который она разбавила любимыми гламурными аксессуарами. В частности Дженнифер надела лосины с золотым принтом от бренда Beyond Yoga, которые эффектно подчеркнули ее изгибы. Также она надела укороченный свитер от Emilio Pucci и белые кроссовки от Prada с массивной тракторной подошвой.

Образ голливудская красавица завершила любимой сумкой от Hermes и стаканом для воды, которые для нее изготавливают по индивидуальному заказу уже много лет. Этот стакан был с надписью T I M N, которая является сокращением от This is Me Now - названия ее нового альбома и будущего фильма.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Также Джей Ло заметили и на следующий день возле зала, где она, вероятно, оттачивает танцевальные движения. В тот раз на артистке снова были лосины от Beyond Yoga, но черного цвета, кроссовки Prada, а также укороченный свитер. В руке она держала уже черную сумку Hermes из крокодиловой кожи.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, что Дженнифер Лопес впервые за 10 лет выпускает студийный альбом и собственный фильм, которые получили название  This is Me…Now.

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Дата публикации
Просмотры
1091
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