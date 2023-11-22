В обтягивающих мини-шортах: Джорджина Родригес вышла на прогулку с младшей дочерью

29-летняя модель и инфлуэнсер - Джорджина Родригес – показала в Instagram серию снимков с прогулки со своей младшей дочерью Эмеральдой.

Джорджина была одета в серую толстовку, белый спортивный топ и темно-синие обтягивающие шорты – все от американского бренда Alo. Ее волосы были собраны в небрежный пучок, а глаза она спрятала за черными солнцезащитными очками. Маленькая Эсмеральда была в джинсовом сарафане и толкала детскую коляску с куклами.

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"Моменты "тихой" прогулки", - написала под фото Родригес, вероятно, имея в виду моменты, когда дочь не капризничает.

Напомним, ранее Джорджина Родригес демонстрировала одну из 150 своих дорогих сумок - изумрудную Hermes Birkin из кожи крокодила.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

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