В обтягивающих штанах и на каблуках: Джулия Фокс под прицелом папарацци в Майами

Эпатажная модель надела топ, в котором ее уже ранее видели.
Известная американская модель и актриса Джулия Фокс оказалась в центре внимания по пути на очередную вечеринку. Звезду сфотографировали в Майами.
На Джулии в тот раз были джинсовые штаны-капри с принтом, а также кожаный топ без бретелек, который она сочетала с укороченной курткой на молнии. Дополнила свой образ Фокс небольшой сумкой с короткой ручкой и необычными туфлями с рисунком.
Волосы Джулия распустила, сделала легкую укладку, а также яркий макияж со светлыми тенями и яркими стрелками.
Также на странице в Instagram 33-летняя женщина поделилась новым фото со своим сыном. Вероятно, малыша она взяла с собой во Флориду.
А что касается топа Джулии, то она его ранее уже носила в Калифорнии. Но тогда на моделе были еще и соответствующие штаны.
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