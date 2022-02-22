В объятиях Бандераса: актриса Пенелопа Крус в платье Chanel блистала на премьере фильма

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас посетили премьерный показ своего нового фильма.

Ленту "Официальный конкурс" представили в Мадриде. Это история о том, как два известных актера поссорились на съемочной площадке картины, финансируемой миллионером с дурной славой. Чтобы спасти картину, тот нанимает знаменитую эксцентричную постановщицу. Пенелопа и Антонио играют главные роли.

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас / Getty Images

Крус появилась перед камерами в платье от Chanel с множеством узоров, несколькими пуговицами и плиссированным подолом. Она взяла с собой маленький черный клатч и надела серьги-круги от Chanel, также актрисе сделали прическу, напоминающую улей и насыщенный макияж на лице.

61-летний Антони Бандерас выглядел брутально в черной кожаной куртке, темно-синих брюках и обут в черные туфли. Он обнимал свою напарницу за талию, когда они вместе позировали перед камерами фотографов.

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас / Getty Images

Читайте также: