В объятиях бойфренда: Дженнифер Энистон поделилась подборкой домашних снимков
Дженнифер Энистон опубликовала в Instagram серию фотографий и показала, как провела пасхальный уикенд.
На снимках был запечатлен и бойфренд актрисы — Джим Кертис. На фото пара нежно обнимается, демонстрируя, что их отношения остаются крепкими.
Также Кертиса сфотографировали отдыхающим на диване со своей очаровательной собакой на коленях, закинув одну ногу на журнальный столик.
«Воскресный день фотодампа» (публикацию подборки случайных, неотредактированных фото и видео за определенный период), — подписала 57-летняя Энистон пост, к которому прилагалась целая куча других фотографий из ее повседнейной жизни.
В прошлом году источник сообщил журналу People об отношениях Энистон: «Она знает, что люди всегда желали ей найти любовь, и теперь, когда она счастлива, она хочет поделиться этим».
Дженнифер не скрывает новые отношения и периодически делится совместными кадрами с бойфрендом.