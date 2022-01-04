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В объятиях друг друга: Приянка Чопра показала, как проводит зимние праздники с Ником Джонасом

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В объятиях друг друга: Приянка Чопра показала, как проводит зимние праздники с Ником Джонасом

Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram Приянки Чопры

Знаменитости отправились в путешествие на яхте.

Актриса и модель Приянка Чопра решила провести зимние праздники не просто с родными и друзьями, а еще и отправится в путешествие. Знаменитость поделилась с поклонниками несколькими кадрами на которых была запечатлена с мужем - певцом Ником Джонасом.

Пара с друзьями сейчас отдыхает на яхте и похоже, что Новый год они тоже праздновали на воде. На одном из романтических снимков Приянка лежит в объятиях Ника в ярко-малиновом сарафане, ее волосы собраны в пучок, а на шее золотое украшение. Ник же одет в яркую рубашку.

Приянка Чопра и Ник Джонас / © Instagram Приянки Чопры
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram Приянки Чопры

Также актриса показала несколько кадров в купальнике, пейзажей с яхты и новогодней вечеринки.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры
Приянка Чопра / Instagram Приянки Чопры
© Instagram Приянки Чопры
Instagram Приянки Чопры
Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры
Приянка Чопра / Instagram Приянки Чопры
Приянка Чопра и Ник Джонас / © Instagram Приянки Чопры
Приянка Чопра и Ник Джонас / Instagram Приянки Чопры

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