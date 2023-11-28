В объятиях гигантской осы: Кайли Дженнер снялась в экстравагантной фотосессии

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен – 26-летняя Кайли Дженнер – снова удивила своих фолловеров в Instagram, которых у нее уже 399 млн. Она приняла участие в необычной фотосессии для Interview.

На обложке глянца девушка появилась в объятиях гигантской осы, а сама она была одета в черный бюстгальтер и кожаные брюки.

Кайли Дженнер в фотосете Interview / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Запечатлели Кайли и в высоких красных "рыбацких" сапогах в компании двух лебедей и со строительной тачкой в руках.

Кайли Дженнер в фотосете Interview / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер в фотосете Interview / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Также девушка дала интервью Дженнифер Лоуренс, в котором рассказала о том, что у нее семь собак и она наняла им няню; о том, что начинает свое утро с кофе с ванильно-миндальным молоком, а также о том, что сама отвозит свою дочь Сторми в школу.

Напомним, ранее Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер опять появились на одном мероприятии. Знаменитости обнародовали свои отношения в начале сентября, а впервые слухи о том, что они встречаются, появились еще в апреле.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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