В объятиях любимого: 17-летняя Лени Клум поделилась селфи с бойфрендом, с которым вместе уже три года

Лени Клум опубликовала милое селфи со своим парнем.
На днях девушка запостила фото, сделанное на диване. Лени и Арис Речевски сфотографировались в объятиях друг друга. А в подписи девушка отметила, что это был ее третий День Валентина вместе с Арисом и сопроводила подпись сердцем.
А прошлой осенью Лени вместе с 18-летним хоккеистом Арисом посещала премьерный показ фильма-вестарна Netflix "Тем сильнее они падут". В тот вечер на дорожке девушка также позировала со своим отцом Силом.
Лени Клум активно ведет свою страницу в Instagram и показывает кадры из повседневной жизни, так же, как и ее знаменитая мама – немецкая манекенщица Хайди Клум.
Читайте также: