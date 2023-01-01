В объятиях мужа: Виктория Бекхэм показала, как встречала Новый год

Виктория Бекхэм показала, как встречала Новый 2023 год со своей большой семьей, опубликовав снимки в Instagram.

Дизайнер запостила несколько кадров в Сети в том числе и этот, где запечатлена в обнимку со своим мужем Дэвидом.

"С Новым годом от всех нас x. Я так тебя люблю @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham @brooklynpeltzbeckham #harperseven", - написала Виктория.

Одета дизайнер в черное платье, на запястье у нее сверкает драгоценный браслет, волосы распущены, маникюр светлый, а макияж на лице максимально в натуральных оттенках. Дэвид в костюме и рубашке с галстуком, а на лице у него очки с оленями.

На других снимках Дэвид позирует в объятиях со своими сыновьями – Крузом и Ромео. Также на снимке запечатлена единственная дочь пары – Харпер, она одета в зеленый свитер и обнимает рыжую лохматую собаку. А еще семья была запечатлена на фоне салютов.

На Рождество, напомним, Виктория Бекхэм также постила семейные снимки и показывала, какое желание загадала, что оно тут же исполнилось.

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