В объятиях мужа: Виктория Бекхэм позировала с Дэвидом на берегу озера

Виктория Бекхэм поделилась в своем блоге в Instagram забавными семейными кадрами.
Британская дизайнер опубликовала несколько фотографий и показала, как весело они с семьей проводят время.
На одном кадре Виктория Бекхэм запечатлена в объятиях с мужем Дэвидом на берегу какого-то озера. Дэвид обнимает жену, он одет в рубашку цвета хаки и синие джинсы. Викки в серой толстовке и тоже в джинсах. Она смеется и закрывает лицо руками.
На другом снимке Виктория запечатлена вместе со средним сыном Ромео. Также есть кадр, где на фото все трое сыновей пары. А еще милый кадр Ромео с его девушкой Мией Риган и снимок Бруклина с женой Николой Пельтц и сестрой Харпер.
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У Виктории и Дэвида Бекхэма большая семья и они часто деляться кадрами со своей реальной жизни в своих аккаунтах в Instagram.
Недавно также Виктория продемонстрировала, что вражды между ней и ее невесткой Николой Пельтц больше нет. Семья воссоединилась, чтобы посетить последний концерт сэра Элтона Джона в Лондоне.
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