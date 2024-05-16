В объятиях мужа: жена Крис Хемсворта появилась на красной дорожке в платье с глубоким декольте

47-летняя Эльза Патаки выглядела красиво на кинофестивале в Каннах.

Крис Хемсворт со своей женой Эльзой Патаки посетили Каннский кинофестиваль. Супруги пришли на презентацию приключенческого экшена "Фуриоса: Хроники Безумного Макса".

Эльза выбрала для своего появления элегантное черное платье с глубоким декольте и шлейфом. Бретельки были выполнены из черного бисера. В ушах и на шее у нее были бриллиантовые украшения. Волосы она собрала в высокий пучок и сделала макияж в нежных оттенках.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки / Фото: Associated Press

Крис был одет в белый пиджак, белую рубашку, черные брюки и черные лакированные туфли.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки / Фото: Associated Press

Хемсворт нежно обнимал жену за талию и они улыбающиеся позировали фотографам.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки / Фото: Associated Press

К слову, в украинском прокате фильм "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" будет с 23 мая.

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