В объятиях рок-музыканта: Дженнифер Энистон поделилась неожиданным фото

Первые серии второго сезона сериала "Утреннее шоу" уже можно посмотреть.

А пока поклонники сериала с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях в предвкушении новых событий, Энистон поделилась в своем Instagram кадрами со съемочного процесса.

Один из эпизодов снимали вместе с американской рок-группой Foo Fighters, образованная бывшим участником Nirvana Дейвом Гролом в 1994 году. Джен опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в объятиях солиста группы на съемках "Утреннего шоу".

Джен одета в рубашку с бантами на шее и брюки клеш и обута в остроносую черную обувь. На одном из фото она держит в руках сценарий, а также запечатлена возле съемочного павильона в компании всех участников группы.

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Напомним, по сюжету первого сезона популярное утреннее телевизионное шоу погружается в хаос после того, как соведущего Митча Кесслера увольняют из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Алекс Леви (которую играет Энистон) переживает за коллегу и ситуацию, которая сложилась в коллективе. А с приходом в шоу новой журналистки Брэдли Джексон (играет Риз Уизерспун) Алекс приходится буквально бороться за свое место под солнцем. В конечном итоге Алекс Леви увольняется и уходит из телевидения, но во втором сезоне зрителей ждет ее триумфальное возвращение.

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