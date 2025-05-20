В объятиях возлюбленного: Рианна в голубом платье продемонстрировала беременный живот на красной дорожке в Каннах

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

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Рианна, которая беременна в третий раз, вместе со своим бойфрендом — рэпером A$AP Rocky — посетила Каннский кинофестиваль. Они появились на красной дорожке премьеры фильма «Рай и ад» (Highest 2 Lowest) от режиссера Спайка Ли.

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Своим появлением звездная пара сразу же привлекла к себе внимание. Перед фотографами певица и рэпер позировали, все время обнимаясь. Особенно мило было, когда A$AP Rocky обнял возлюбленную сзади и держал руки на ее беременном животе.

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Рири выбрала для своего выхода голубое асимметричное платье с высокой горловиной, американским проемом, узлами и вырезами с одной стороны. Поп-дива продемонстрировала достаточно большой округлый живот.

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Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Наряд она дополнила голубыми босоножками на шпильках. Рианна сделала высокую прическу с выпущенной челкой на одну сторону, макияж в нюдово-коричневых оттенках и завершила аутфит бриллиантовыми украшениями.

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

A$AP Rocky был одет в черный костюм оверсайз, кремовую рубашку, черный галстук с белыми полосами и черные лакированные туфли. Лук он дополнил черными очками, золотыми серьгами с бриллиантами в ушах, браслетом и перстнем на руках и золотыми грилзами на зубах. На голове у него была прическа с плетением.

Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press

Напомним, Рианна "объявила" о своей третьей беременности, появившись на Met Gala в Нью-Йорке.