Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / © Getty Images

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24-летний Ромео Бекхэм посетил светское мероприятие в Лондоне вместе со своей девушкой Ким Тернбулл. Пара стала гостями праздничного ужина, посвященного рождественской инсталляции Burberry x V&A, который состоялся в Музее Виктории и Альберта.

Для выхода в свет Ромео выбрал лаконичный темный образ — свитер и брюки, а Ким появилась в черном укороченном тренче с пышным воротником от Burberry и высоких сапогах. Влюбленные позировали вместе перед фотографами и охотно демонстрировали нежность друг к другу.

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Ромео Бекхэм и Ким Тернбулл / © Getty Images

Главным украшением вечера стала необычная рождественская елка, созданная креативным директором Burberry Дэниелом Ли совместно с художницей Энн Каррингтон. Инсталляция объединила традиционные праздничные мотивы и художественное переосмысление винтажных предметов. Для ее создания Каррингтон использовала старинные жестяные коробки, подносы, тарелки и шкатулки, превратив их в декоративные элементы.

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Ранее, напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поддержали младшего сына Ромео, который представил свой дебютный фильм Forty Love.

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